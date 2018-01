Pildipäeviku pidamine algas Ootsingul juhuslikult. „Nõukogude ajal oli üsna tavaline, et inimestele kingiti Arsises valmistatud nahkkaantega albumeid ja märkmikke. Juhtusime Heinz Valguga kord rääkima, et neid albumeid on kogunenud väga palju ja mis nendega ette võtta,“ rääkis Ootsing.