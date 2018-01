Naabri valvas pilk päästis BMW mahapõlemisest

Auto peremehe sõnul oli kümne aasta vanune auto maja ees seisnud vaid mõned tunnid, kui sealt hakkas suitsu tulema ja majanaaber seda märkas. "Olen internetifoorumitest lugenud, et see pidi olema nendel autodel tüüpviga," ütles mees. "Hea et auto maha ei põlenud."