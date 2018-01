Juba pikemat aega on meedias suure kriitika all uus maksusüsteem. Kõige häälekamalt avaldavad protesti töötavad pensionärid, kelle igakuine tulu ületab 1200 eurot, sest võrreldes varasemaga saavad nad nüüd kätte mõnevõrra vähem raha. Uuest süsteemist võidavad samas aga need pensionärid ja madalapalgalised töötajad, kelle tulu mainitud piiri ei ületa.