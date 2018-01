Serviti pidas Valgevene meeskonnaga tasavägise heitluse

Serviti jätkab nii koduses meistriliigas kui ka Balti liigas kaotusteta. SKA Minskiga on sel hooajal Balti liigas mõlemad kohtumised viiki mängitud ja kõiki teisi vastaseid on seni võidetud, andis teada Põlva käsipalliklubi pressiesindaja.

Ta lisas, et kuigi Põlva mehed mängisid teadlikult ja läbimõeldult, tuli ikka sisse kiirustades viskele minekut, millele väravat ei järgnenud ning vastane keeras olukorra enda kasuks.

Mesikäpa hallis oli üle pika aja kogu mängu jooksul kuulda fännide toetushüüdeid meeskonnale. Taas lehvis saalis Serviti lipp ning trummimehed said terve mängu rütmi lüüa. Meeskond pakkus toetajatele põnevust mängu esimesest minutist mängu viimase sekundini välja. Ja Serviti võitles, kaitses … fännid rõõmustasid ning tundsid peale mängu rõõmu saadud hea emotsiooni eest ja ohati naeratades: «Oli alles mäng!».

Kalmer Musting selgitas olukorda: «Kohtunikud asusid seisukohale, et kuigi Mario sai kaheminutilise karistuse, ei olnud tegemist punase kaardiga või punase kaardi väärilise olukorraga viimasel minutil, mis oleks kaasa toonud lisaks eemaldamisele 7 meetri karistusviske. Olukord vaadati pärast mängu ka kordusena videost üle ning kohtunikud jäid enda otsuse juurde.» Tulevaste mängude jaoks jätavad fännid kindlasti selle info meelde.

Oma alagrupis hoiab Põlva Serviti teist kohta kohe SKA Minski järel, olles ainuke meeskond, kes pole oma algrupis pidanud ühtegi kaotust vastu võtma. Põlva Servitil on mängitud 7 mängu, SKA Minski aga 9. Hetkel lahutab Servitit alagrupi esikohast 2 punkti.

Põlva Servitil on seljataga juba pikk hooaeg. Võistlemist alustati augustis 2017 ning graafik on pärast seda kogu aeg olnud tihe. Veebruari esimesel päeval sõidetakse mängima Tapale ning 3.–4. veebruaril võetakse ette Läti-Leedu tuur, et pidada järgmised kohtumised Balti Liigas Celtineks Riga ja Granitas Kaunasega.