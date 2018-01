Telia esindused Põlva- ja Valgamaal jäävad alles

«Kohalik kogukond andis meile tugeva signaali, et Telia kohalolek Põlvas ja Valgas on oluline. Suhe ja koostöö kohalike kogukondadega on meile oluline ja otsime praegu aktiivselt partnereid, kellega koostöös saaksime Telia esindatuse nii Põlvas kui Valgas säilitada ka edaspidi. Kuni uue lahenduse leidmiseni vähenevad mõningal määral esinduste lahtiolekuajad,» ütles Telia Eesti ärikliendiüksuse direktor Tarmo Kärsna.

Tema kinnitusel käib hetkel töö selle nimel, et leida partner või partnerid, kellega koostöös saaks Telia endiselt regiooni kohale jääda. Täpsed lahendused on veel lahtised, kaalumisel on erinevad võimalused ning arutusel erinevad koostöömudelid.

«Hetkel on kõige olulisem see, et Telia ei kao piirkonnast kuhugi. Oleme siiralt tänulikud nii oma klientidele kui kohalikule kogukonnale selge sõnumi eest, et Telia kohalolek Põlvas ja Valgas on sedavõrd tähtis,» lisas Kärsna.