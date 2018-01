Nii selgub uuringufirma Kantar Emor äsjasest BNSi ja Postimehe tellimusel tehtud küsitlusest. «Uuringu tulemusi üldisemalt vaadates võib öelda, et Keskerakonna ja SDE (sotside – toim) toetus on Lõuna-Eestis viimasel ajal langenud,» rääkis Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog (pildil). Tema sõnul oli sotsidel toetus Lõuna-Eestis veel hiljuti ligikaudu 30 protsenti. «EKRE on tulnud nende kahe erakonna asemele.»