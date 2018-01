Endine linnapea liitus EKREga

Kaver ütles, et otsus liituda EKREga tuli vajadusest ja soovist vastu seista Võru linna vallutanud punasele maailmavaatele.

Kaveri sõnul on sotsiaaldemokraadid nii Eestis kui ka Euroopas ühed suuremad massilise immigratsiooni toetajad, mistõttu on vaja sellele vastu astuda. «EKRE on erakond, kes suudab sellele lainele piiri panna,» märkis Võru ekslinnapea.