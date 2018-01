Otepää valmistub vastu võtma 11 riigi eriolümpialasi

Otepää suusaradadele kogunevad 129 eriolümpia sportlast 11 riigist: Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Saksamaalt, Soomest, Taanist, Sloveeniast, Šveitsist, Itaaliast, Ukrainast. Eriolümpia egiidi all võistlevad intellektipuudega sportlased. Suurvõistluste korraldamine ja seal osalemine on sportlaste ja ühiskonna jaoks märgilise tähendusega: see on intellektipuudega sportlastele võimalus tunda end ühiskonna täisväärtusliku liikmena.