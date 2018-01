Talvepealinnas pannakse saunad huugama

Saunamaratoni peakorraldaja, Otepää kultuurijuht Sirje Ginter ütles, et saunu, mida läbida, on mitmesuguseid. «Meil on hulgaliselt tünne ja jääauke, on ovaalsaun, nõukogudeaegne nostalgiasaun, ehtne Eesti suitsusaun, puuküttega leilisaunad, autosaun Haapsalust,» lisas Ginter.