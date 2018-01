Tõrvas esinev ansambel teeb koostööd ka päästeametiga

Ansambli viiuldaja Liis-Marii Vendt on veendunud, et igaüks saab ühiskonna turvalisuse heaks midagi ära teha. «Tuleb rääkida tuleohutusest lastele ning oma tuttavatele. Nähes kedagi, kellel on abi vaja või on kodus mingid puudused, tuleks sellest teada anda. See ei ole kaebamine, vaid aitamine,» rääkis Vendt. Ta lisas, et annab kindlasti kõik, et info kodunõustamistest jõuaks võimalikult paljude sõprade ja tuttavateni.