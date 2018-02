Viljandi tiim aitas nelja parema hulka ka teise Põlva meeskonna

«Pärast närvekõditavat mängu mulkide ja pealinlaste vahel saavad Coop mängijad rõõmustada: mulgid ei vedanud meid alt. Nad said jagu HC Tallinnast tulemusega 28 : 27 ja Coop Põlva pääses meistriliigas nelja parema vaheturniirile,» tõdes Põlva käipalliklubi pressiesindaja helin Potter.

«Meil on päris head võimalused pääseda nelja parema hulka. Kristo Voika naasmine Viljandisse on hea uudis. See teeb mängu kindlasti põnevamaks ja annab Viljandile vajalikku särtsu,» hindas Priit Jõks eile enne mängu Coop Põlva võimalusi.

Pärast edasipääsu selgumist oli Mathias Rebane sõnatu. «Hooaja alguses – uustulnukana meistriliigas – seatud eesmärk saada tugevaid mänge ja kogemusi sai täidetud. Usun, et saame ka edaspidi mängida tugevaid mänge.»

Põlva tiimi liikme sõnul võib öelda, et oli ka mänge, kus Coop Põlvat alahinnati, mis pööras mängu tulemuse nende kasuks.

«Meeskonnana oli meil ka ebaõnnestunud mänge, seega areneda on veel palju. Teame, et vastast ei tohi alahinnata. Loomulikult oli meil ka õnne, et pääsesime nelja parema hulka,» vihjas ta eilsele Viljandi HC ja HC Tallinna mängule. «Siit tuleb ainult edasi minna, kaotada ei ole meil enam midagi. Pall on ümmargune.»

Helin Potter tõdes, et kui sügisel esiliigas PTÜna tuntud võistkond liikus meistriliigasse Coop Põlva nime alla, ei osanud keegi ennustada, kuidas noortel läheb. Eks kõik toetajad ootasid ja lootsid, et noortel läheks hästi ja nad saaks väärtuslikke kogemusi, kuid kuhu asetuvad noored edetabelis, sellest kõvasti ei räägitud. Ikkagi esimene hooaeg meistriliigas ja enamus poisse mängib A-klassis.

Kogemused tulid ja ambitsioonid kasvasid ning kui nelja parema hulka pääsemine muutus reaalsemaks, muutusid ootused ka suuremaks.

«Koht esinelikus ei olnud hooaja algul eesmärgiks,» kinnitas ka treener Kalmer Musting juba enne Coop Põlva ja HC Viimsi/Tööriistamarketi kohtumist.

Musting on teinud meeskondadega kõva tööd ning saavutanud selle, et kaks tema juhendavat meeskonda on Eesti meistrivõistluste nelja parema hulgas. Põhiturniirivõidu kindlustas kordagi kaotamata Põlva Serviti 26 punktiga, järgnevad Viljandi HC 21 punktiga, HC Kehra Horizon Pulp&Paper 19 punktiga ja esineliku lõpetab Coop Põlva 16 punktiga.