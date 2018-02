«Kavatseme edaspidigi teha rahvusköögi nädalaid. See rikastab Põlvamaa toidumaastikku ja endal on ka põnev,» põhjendas perenaine Eve Veski.

Selleks et korraldada näiteks India või Tai nädal, oleks tema sõnul vajalik, et roogasid valmistab just selle maa kokk. Otsingud käivad, et õige pea järgmise kauge maa toiduelamustega välja tulla. «Sära ongi selles, kui päris selle maa inimene teeb süüa.»