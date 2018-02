Lillede kasvatamisse on kaasatud nii õpilased kui kooli aednikud. Katsetusi on olnud varemgi, ent alles nüüd see asi õnnestus. «Möödunud aastal tuli üks tubli aianduskooli aednik selle peale, et äkki prooviks aastapäevaks rukkililli kasvatada. Tookord see natuke ebaõnnestus, õied tulid alles veebruari lõpus,» rääkis Aomets.