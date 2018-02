Valgamaa aed võitis kaks auhinda

Teine žüriiliige Virve Poom reisibüroost Astellaria tõi esile, et õue viiv tee on ääristatud pärnaalleega. «Lisaks lehtpuudele ja -põõsastele kasvab aias palju kõrgemaid ja madalamaid okaspuid, mis annavad aiale rohelise värvi ka talvel.»

Tüüpiliselt inglise stiilis aedadele on lillepeenrad suured kaarjate ja ümarate äärtega ning moodustavad suuri istutussalasid. «Nii säästetakse tööjõudu aia hooldusel. Nende vahel on muru ja looklevad teerajad. Palju on kõrgekasvulisi püsilille, mis on aia äärtes ning saavutavad täie ilu ja lopsakuse suve teises pooles. Au sees on vanad õunapuud ja romantiline vana palkidest saunahoone,» tõi ta välja