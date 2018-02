Idapiiri ehitus läheb arvatust oluliselt kallimaks

«Idapiiri ehitus läheb edasi nagu ka eelnevatel aastatel. Tänavuseks aastaks samuti tegevused planeeritud ja need jätkuvad. Eesti saab endale parima idapiiri, mis on ühtlasi Euroopa Liidu ja NATO välispiir ning selles järeleandmisi ei tehta. Antud olukorda tuleb aga kindlasti arutada vabariigi valitsuses,» ütles Anvelt.

Minister algatas siseauditi, et selgitada välja, kuidas idapiiri väljaehitamise projekti ette valmistati ja miks ehitusprojekt viibis. «Audit peab kontrollima, kas idapiiri väljaehitamise planeerimisel tehti vigu, kas kalkulatsioonide puhul toetuti objektiivsetele andmetele ning miks on hinnavahe nii suur,» sõnas Anvelt.

«PPA on projekteerimistööde ettevalmistamisest alates partnereid informeerinud, et piiri väljaehitamise lõplik hind kujuneb pärast projekteerimist. Nii suuremahulist ehitust saab eelarvestada vaid juhul, kui on tehtud uuringud, ehituslik, tehniline ja IT-projekt,» lisas Vaher.