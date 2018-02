Kaksiklinna mõlema poole juhtidele meeldib Valga kreisi idee

«Meie prioriteediks on igasuguse taristu kaasajastamine. Haldusreform pole midagi lõplikku, vaid püsiv tegevus, mille käigus tehakse kokkuleppeid ja liigutakse ühes suunas edasi ning seda ikka piirkonna arendamise eesmärgil,» kinnitas vallajuht.

Ta lisas, et Valga kreisi teemat on ta arutanud Valka linnapea Vents Armands Krauklisiga. «Eriadministartiivse üksuse, Valga kreisi, idee meeldib meile. Valga ja Valka on sulandunud üheks nii keeleliselt, kultuuriliselt kui majanduslikult. Oleme mõlemad multikultuursed ja -keelsed linnad,» ütles vallavanem.