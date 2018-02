GALERII: Tartu rahu päeval nõuti kaotatud maid tagasi

Alates 1987. aastast Tartu rahu maja ees toimuval miitingul tuletati taas kord meelde, et 5,2 protsenti Eesti territooriumist jääb praeguse Eesti-Vene kontrolljoone taha.

Meeleavaldusel kõlas, et käest võetud maid tuleb nõuda seni, kuni see teoks saab.

„Tartu rahu oli, on ja jääb, siin pole pikalt rääkida,“ ütles koosolekul sõna võtnud Enn Tarto. „Tartu rahust me ei loobu, Tartu rahu on meie riigi sünnitunnistus.“