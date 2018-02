Lapse sündi ootav puurivaht jääb tuurilt kõrvale

Tabeliseisud näitavad, et kõik meie klubid vajavad punkte. Põlva Serviti on küll edasipääsu kindlustanud, aga B-alagrupi võidu nimel heitlus jätkub. Minski SKA-l on 14 punkti ning Servitil ja Zaporožje ZTR-il kaks vähem, kuid kaks mängu varuks.