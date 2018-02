Külmetav toonekurg leidis kodu loomapargis

«Tal läheb päris hästi,» kinnitas Tartumaal asuva Elistvere loomapargi klienditeenindaja Asta Tõsjak. «Lind on rahunenud, ta sööb ja sirutab tiibu – kõik paistab igati kena. Peagi loodame talle rohkem vabadust anda – ehk saab ta ka õue jalutama. Seda ohtu, et ta minema lendaks, pole: loomaarst kärpis ta tiivakesi.»

«See on ka meile täiesti uus kogemus – loomapargis talvel toonekure eest hoolitseda,» tunnistas loomaparki haldava riigimetsa majandamise keskuse (RMK) Põhja-Eesti külastusjuht Andri Plato. «Kui küsiti, kas võtaksime ta enda hoole alla, olin algul nii üllatunud, et ei osanud jahgi öelda. Aga loomulikult me ei keeldunud.»