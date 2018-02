Ettevõtja Allain Karuse astus Keskerakonda

Kuigi praegu näeb Karuse oma rolli eelkõige kohalikus poliitikas ja kodulinna arengus, ei välista ta tulevikus osalemist ka niinimetatud suures poliitikas. «Keskerakond on valitsust juhtides palju positiivset ära teinud – lisaraha madalamat ja keskmist palka teenivatele inimestele, kohalikele omavalitsustele ja tervishoiule on kahtlemata õiged sammud.»

Ta tõdes samas, et näiteks aktsiisipoliitika vajaks tema hinnangul kriitilise pilguga üle vaatamist. «Olen eelkõige ettevõtja, mitte poliitik, kuid kui minu kogemused on vajalikud, olen loomulikult valmis oma mõtteid jagama.»

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et tegusate inimeste liitumine Keskerakonnaga on alati positiivne ning näitab, et Keskerakonna poliitika kõnetab ühiskonda tervikuna.

«Võimeka ettevõtja ja spordisõbra Allain Karuse ühinemine valmistab siirast rõõmu ning tugevdab kindlasti Keskerakonda. Kohalikel valimistel saavutatud rahva väga kõrge usaldus näitab, et tegemist on tõsiseltvõetava ja oma lubadusi elluviiva tegijaga. Olen veendunud, et Allain Karusel on palju häid mõtteid ja algatusi, mida saame kasutada nii Lõuna-Eesti inimeste eluolu parandamiseks kui laiemalt Eesti riiki juhtides,» lausus Ratas.