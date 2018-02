GALERII: talvepealinnas grilliti võistu

Võisteldi kolmes võistlusvoorus. Neist esimene oli EV 100 vorstivoor, kus valmistati ja grilliti eestimaisest toorainest käsitöövorste.

Teine voor oli EV 100 üllatusvoor, mille tooraineks oli võistluste avatseremoonial avalikustatud Eesti rahvustoiduaine – räim.

Kolmanda ehk kaupmehe fantaasiavooru töö valmistas iga võistkond oma äranägemise järgi, kuid töö teemaks oli võistkonna vabal valikul kas EV 100, talv või Otepää.

Võistlustöid hindasid Eesti Grilliliidu kohtunikud. Edukaim võistkond sai tasuta võistlema Pärnus 9. juunil toimuvale suurele rahvusvahelisele Grillfestile.

Võistluse korraldaja Koit Kuusk ütles, et kuidas talvel õues vorsti valmistada ja seejärel edukalt grillida 10 cm (+/- 1cm) pikkusteks vorstideks, on omaette teadus, mida Eestis varem tehtud ei ole. „Midagi liiga keerulist siin ei ole,“ lisas ta.

Otepää vallavanema Kaido Tambergi sõnul on loomulik, et Eesti talvised suursündmused toimuvad talvepealinnas. „Suur rahvalik grillivõistlus on maitsev jätk eelmisel päeval samuti Otepääl toimunud rahvusvahelisele saunamaratonile,“ lisas ta.

Võistlustel osalemine oli nii võistkondadele kui pealtvaatajatele tasuta. Lisaks meeleolukale perepäevale sai talvises grillikoolis ka uusi teadmisi toiduvalmistamisest.