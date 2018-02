Lõuna-Eestis tehakse ligi 130 kodu tuleohutuks

Siseministeerium on algatanud projekti „500 kodu tuleohutuks“, et anda abikäsi inimestele, kes omal jõul ei suuda vahetada välja katkist küttekollet, uuendada elektrisüsteemi või soetada näiteks suitsuandurit.

Lõuna-Eesti kuuele maakonnale on riigi poolt kokku eraldatud 446 583 eurot, millega peaks korda saama vähemalt 128 kodu. Ettevõtmisega on liitunud ka kõik kohalikud omavalitsused, kes jõukohaselt projekti raha lisavad. „Näiteks Võrumaalt on Rõuge vald juba teatanud, et panustab projekti omalt poolt 5000 eurot,“ lisas Alev.