Üha rohkem inimesi satub küberkuriteo ohvriks

«Inimesed tunnevad end internetis toimetades anonüümsena, mistõttu suheldakse avatumalt ja enese kohta jagatakse avameelselt infot. See on üdini petlik, sest tegelikult jääb igast sõnumist, pildist või teost veebis jälg,» ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) veebikonstaabel Maarja Punak.

Veebikonstaablitega võtavad igapäevaselt ühendust laimavate sõnumite, ahistamise, väljapressimise või endast intiimsete piltide ja videote levitamise ohvriks langenud inimesed. Nende seas on üha enam alg- või põhikooliealisi lapsi ning noori, kes omavahel üksteiselt saadud intiimset materjali naljana või kättemaksuks levitavad. Punaku sõnul on need levinumad veebikiusamise või seksuaalkuriteo ohvriks sattumise viisid.

2016. aastal läbi viidud »Targalt internetis" uuringute järgi on iga neljas õpilane kogenud küberkiusamist ja kuuendik tunnistas, et on ise internetis kedagi kiusanud. Pisut üle neljandiku õpilastest nentis, et temal endal või mõnel tuttaval on ette tulnud mõni internetiohutusega seotud probleem.