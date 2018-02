Fotod: Ratas ja Saar külastasid Kääriku spordibaasi

Möödunud sügisel otsustas valitsus eraldada Käärikule kaasaegse spordikompleksi väljaehitamiseks ligi 12 miljonit eurot, tänavuse aasta eelarves on selleks ettenähtud 3,75 miljonit. „Kääriku keskus on Eesti spordi jaoks suure sümboolse tähendusega ning seal on aastate jooksul kasvanud ja treeninud loendamatu arv maailmatasemel kehakultuurlasi. Seepärast peame panustama, et saaksime sama tõdeda näiteks ka Eesti Vabariigi 150. juubeliaastal,“ sõnas Ratas.

„Riigile oluliste spordikeskuste arendamine on võrdselt tähtis nii meie tulemus- kui ka harrastusspordile. Mul on hea meel, et jõudsime valitsuses sügisel pikalt plaanitud Kääriku baasi arendamise osas kokkuleppele ning peagi kerkib sinna kaasaegne ja laiade kasutusvõimalustega olümpiatasemel spordikeskus,“ selgitas peaminister.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on treeningkeskuse arendus mitmes aspektis unikaalne. „Eestis on varasemalt puudunud spordilaagrite läbiviimiseks vajalik ühtne kompleks. Kääriku baasi teise ja kolmanda etapi väljaehitamine loob terviklahenduse, mis pakub erinevatele spordialadele parimaid kodumaiseid treeningtingimusi koos kõigi juurdekuuluvate teenuste osutamisega,“ kinnitas Saar. Minister lisas, et aastaringne ja võimalikult mitmekülgne kasutamine loob aga head eeldused tipptasemel rahvusvaheliste spordi- ja muude ürituste korraldamiseks. „Kahtlemata aitab kõrgekvaliteedilise sporditurismitoote pakkumine suurendada ka Eesti kui reisisihi tuntust,“ lisas ta.

Kääriku spordikeskuse väljaarendamine sisaldab spordihotelli laiendust, võistkonnamajade ehitust, spordihoone rekonstrueerimist koos meditsiiniblokiga, konverentsi- ja toitlustushoone rekonstrueerimist, pallimängude halli ehitust, kunstmuruga jalgpalliväljaku ehitamist, kergejõustiku ja jalgpallistaadioni rajamist, heitealade väljaku rajamist, ujumisalade rekonstrueerimist, rekreatsioonialade (välilava, karavanide parkla, saunade, telkimisala jm.) väljaehitamist. Spordikompleksi haldab SA Tehvandi Spordikeskus.

Peaminister Jüri Ratas ning kultuuriminister Indrek Saar külastasid Otepää lähedal asuvat Kääriku spordikeskust, kus tutvusid spordibaasi hetkeseisu ning tulevikuplaanidega nii ehitiste kui sisu osas. FOTO: Riigikantselei

