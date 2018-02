Tõukekelgud tormavad jääle

Kümnekilomeetrisel jäärajal saavad ennast proovile panna nii need, kes poodiumikohta ihkavad, kui ka need, kes medaleid taga ei aja. Kellel isiklik tõukekelk puudub, saab selle osta või eelregistreerudes laenutada Loodusturism.ee matkakorralduselt.

Esimesse starti on oodatud nii poodiumikohtadele soovijad kui ka rahvamatkajad, kellele see aeg on sobivam. Keskpäeva toimub tõukekelgusõit ainult osalejamedalitele ehk siis poodiumikohti ei selgitata – tõukekelgusõit on mõeldud kõigile rahvamatkajaile.