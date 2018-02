Veel praegugi kannab Kait Tamra (56) oma vasakul randmel 2014. aasta üldlaulupeo käepaela, sest peost kujunes tippsündmus mitte ainult talle, vaid paljudele võrukatele. «Üks vana meeskoori mees ütles, et kulus 145 aastat, kuni Võru mees jõudis oma laulu ja sõnadega üldlaulupeole,» meenutas Tamra. «Kas see on ajalooline fakt või mitte, ma ei tea, aga see mees nii ütles ja oli uhke selle üle.»