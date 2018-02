Muuseum tuleb messile teerulliga

Maanteemuuseumil on Ida-Euroopa suurim tee-ehitusmasinate kogu, mida seni on saanud vaadata vaid Põlvamaal Varbusel. Esmakordselt esitletakse üht neist ka Tallinnas. «Tegu on täiesti töökorras masinaga, millega küll messil sõita ei saa, kuid peale saab istuda ja proovida, mis tunne on olla teerullijuht,» rääkis muuseumi turundus- ja kommunikatsioonijuht Signe Lillipuu.