Kütitud huntidest neljandik oli kärntõves

Esmaspäevase seisuga on Võrumaal kütitud 15 hunti ja sellega on sealne küttimise limiit ammendunud. Üheksa hunti on lastud Järvamaal ning Lääne- ja Pärnumaal on kummaski maakonnas lastud kaheksa hunti.

Rapla- ja Saaremaal on kütitud kummaski maakonnas seitse sutt, millest Raplamaal lasti viis limiidi järgi ja kaks erilubade alusel. Saaremaal olid vastavad arvud kuus ja üks ning sellega on Saaremaal hundilimiit läbi. Tartu- ja Viljandimaa kütid on tabanud kummaski maakonnas kuus elukat ning Tartumaal on sellega hundilimiit läbi, samas Viljandimaa jahimehed tohivad lasta veel neli looma.

Harju- ja Lääne-Virumaa kütid on tabanud kummaski maakonnas neli looma, Põlvamaa kütid kolm, Hiiumaa omad kaks ja Valgamaa kütid ühe.

19 kütitud hundil on leitud kärntõbi, seda haigust on tuvastatud nii Viljandi-, Lääne-Viru-, Pärnu-, Saare-, Harju- kui ka Järvamaal kütitud elukatelt. Eesti jahimeeste seltsi teatel on kärntõbi järjest suurem probleem. Kui aastatel 2011–2015 võis kärntõve levikus hundi populatsioonis märgata tsüklilisust, siis 2016. aastast on see olnud suur. Ligikaudu 30 protsenti kütitud huntidest olid kärntõve tunnustega – see on läbi aastate suurim näitaja.

Kokku tohib sel hundijahi hooajal praeguseks suurendatud limiidi järgi küttida 106 elukat. Hooaeg algas novembriga ja kestab veebruari lõpuni.