Navitrolla ei kohtunud oma pojaga aastaid

Eesti räppari, kes avalikus elus võib-olla niivõrd tuntud pole, muusikavideoid on YouTube’is vaadatud miljoneid kordi. Aga nagu räpparite puhul ikka, on ka tema lapsepõlv olnud traagiline. Nimelt kasvas poiss üles ilma isata. Eestis tuntud kunstnik naasis poja ellu alles siis, kui poiss oli 17.

Saates paljastas Azma, et nägi isa viimati pool aastat tagasi, mil koos juttu räägiti ja õlut joodi. Azma tunnistas, et isaga on küll hea läbisaamine, aga ta ei tunne teda sellegi poolest väga hästi.