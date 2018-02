Esmatasandi tervisekeskuse hoone ehitamiseks lammutatakse Otepääl Tartu maanteel asuvad apteegi ning vana haigla hoone ning selle asemele esitatakse uus hoone. Seoses sellega on Tartu maanteel liikluspiirangud.

Nimelt on piiratud ajutiselt liiklus Tartu maanteel, üks sõdurida on ajutiselt suletud ning kehtib üldine kiiruspiirang 30 km/h, seega tuleb autojuhtidel olla sealkandis ettevaatlik.

„Piiratud on juurdepääs tervisekeskuse hoonele, jalgsi on juurdepääs Põhjakotka ehk Südameapteegi hoone poolt ning Lille tänavalt. Jalakäijatele on suletud jalgtee tervisekeskuse ees, jalakäijatel palume kasutada teisel pool teed asuvat kõnniteed,“ selgitas Otepää tervisekeskuse juhataja Andres Arike.