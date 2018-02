Riik astub täiendavaid samme soolise palgalõhe vähendamiseks avalikus sektoris

„Eestis on sooline palgalõhe Euroopa Liidu suurim. Vaatamata diskrimineerimise keelule saavad naised ja mehed tihti põhjendamatult erinevat tasu. See on ebaõiglane ning naiste töist panust alavääristav. Lisaks toob see kaasa naiste suurema vaesuse ning väljendub hilisemas elus ka madalamas pensionis,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. “Avalik sektor peab olema erasektorile selles küsimuses eeskujuks, mistõttu rakendame uusi samme esmajärjekorras just avalikus sektoris.”