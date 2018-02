Maksuamet saadab alates tänasest välja maamaksuteateid

MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul on MTA viimastel aastatel püüelnud selle poole, et vähendada paberil edastavate teadete hulka ja sellega seotud kulu. „Püüame leida alati inimeste jaoks sobivamaid kanaleid ühenduse võtmiseks, et vajaminev info oleks aegsasti ja hõlpsasti kättesaadav ning selleks kutsume inimesi üles eelistama elektroonilisi kanaleid ja ka ise aktiivselt e-maksuametis/e-tollis oma andmeid uuendama, et teated kohale jõuaksid,“ rääkis Liivamägi.

„Lühisõnumiga ja e-postiga teateid hakkasime täna järjest välja saatma, paberil maamaksuteated peaksid adressaatidele kohale jõudma hiljemalt 15. veebruariks,“ selgitas Liivamägi.

Lühisõnumiga saavad maamaksuteate need isikud, kes eelmisel aastal esitasid füüsilise isiku tuludeklaratsiooni elektrooniliselt ning kes on märkinud kontaktidesse oma mobiiltelefoni numbri, aga mitte e-posti aadressi. SMS teavituse sisus on info maamaksuteate koostamisest e-maksuametis/e-tollis. Teate täpsema sisuga tutvumiseks peab e-maksuametisse/e-tolli sisenema ja seal teate avama.

Kuni 64-eurone maamaks mistahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tuleb sel aastal tasuda ühekorraga 2. aprilliks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, peab tasuma 2. aprilliks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust saab tasuda hiljemalt 1. oktoobriks.