Õpilasetlejad avasid kuulajatele oma hinge

„Kõik tuleb su enda seest,“ arvas nii mõnigi osaleja, kuid on ka nii, et õpetaja sunnib midagi tegema, aga enamasti ei tule esitus usutav välja. Jõudnuna vabariiklikku vooru, on tavaline see, et tekst tuleb enda seest ja vajadusest anda edasi mõtet, mida tekst sisaldab.