Haldusreformi järel on tekkinud täiesti uus olukord. Omavalitsused on endisest suuremad nii rahvaarvult kui pindalalt. Näiteks on Valga linna pindala 16,5 ruutkilomeetrit, kuid nüüd on meie haldusala kogu Valga vald, mille suurus üle 749 ruutkilomeetri. Elanikke aga on 13 000 inimese asemel üle 16 600.