Küll aga kinnitas Tampere, et just Valgevene Vabariik on üks peamiseid riike, mille maksumärkidega salasigarette Eesti-Vene piiril töötavad tollitöötajad avastavad. «Kinni peetud salasigaretid konfiskeeritakse ja siis need hävitatakse – purustamise teel suurem kogus korraga,» lisas ta.