Lõunaeestlased jõudsid maratonil esikolmikusse

Himma, kes eelnenud nädalavahetusel kahe minutiga võitjale alla jäi, oli seekord sõiduga väga rahul. «Täitsa mõnus oli!» sõnas Himma, kellel jäi detsember treeningute mõttes lahjaks. Eelmisel Estoloppeti maratonil läks võit Algo Kärbile, kes on sel nädalal juba olümpial end proovile panemas. «Imelik, kui oleksin teda võitnud,» lisas Himma. «Aga mida nädal edasi, siis on tunne, et võiks jälle võita!»