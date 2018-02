Olen oma töös kokku puutunud nii heategijate kui ka abisaanutega. Tuleb tõdeda, et abistajate puhul on tegemist suure südamega inimestega, kelle soov on hädasolijat aidata. Olen olnud tunnistaja abisaanute tänutundele ja liigutuspisaratele, mis ongi aitajale suurim tänu.