Kiri: Eriolümpia tõi kaasa palju sooje emotsioone

«Lase mul võita, aga kui ma ka ei võida, olen andnud endast parima.» Nii kõlab eriolümpia loosung. Kõik on võrdsed. Vahet pole, mis tulemus tuleb – peaasi et oleks tore ja saaks lõbusalt aega veeta. Väike võistlusmoment ikkagi on, aga see on teisejärguline.