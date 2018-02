Sel tähtsal päeval Eesti Rahva Muuseumis (ERM) toimuval vastuvõtul on head ja paremat valmistamas teiste seas ka Lõuna-Eesti tippkokad. Need on GMP Pühajärve restorani peakokk Koit Uustalu, Võro- ja Setomaalt Kolme Sõsara Hõrgutiste üks loojatest Kerti Vissel ning Põlvas asuva Pesa hotelli restorani peakokk Ene Roger.