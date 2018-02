Metsade juurdekasv ületab nende raiemahtu

Nii kummaline kui see ka tundub, on selles vaidluses õigus mõlemal poolel. Tõsiasi on, et metsi raiutakse rohkem kui vanasti. Samuti on õigus neil, kes ütlevad, et metsi on raiutud sama süsteemi järgi juba pikki aastakümneid. Kuidas on see võimalik?