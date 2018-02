Kohus taastas väljamaksed Võisiku projektile

Kohus otsustas möödunud nädalal võtta menetlusse Lõuna-Eesti Hooldekeskuse kaebuse rahandusministeeriumi otsusele väljamaksed projekti osas peatada, seisab kohtumääruses. Sama määrusega otsustas kohus veel, et rahandusministeeriumi otsus väljamaksed peatada on kehvasti koostatud ja lisaks eksisteerib tõenäosus, et Võisiku Kodul on võimalik vaidlus võita, mistõttu tuleks väljamaksed peatanud otsus tühistada.

"Olime algusest peale kindlad, et rahandusministeeriumi ametnikud tegid otsuse peatada Võisiku projekti kõik maksed juhtumit piisavalt analüüsimata ja eri argumente kaalumata," ütles Lõuna-Eesti Hooldekeskus ASi juhatuse liige Ülo Tulik pressiteate vahendusel. "Näiteks jätsid nad tähelepanuta avaliku huvi, mida maksete peatamise otsusega kahjustatakse."

Samas ei rahuldanud kohus Lõuna-Eesti Hooldekeskuse taotlust esialgse õiguskaitse korras kohustada rahandusministeeriumit teostama projekti raames kohtuvaidluse lõpuni kõiki võimalike väljamakseid. Lisaks andis kohus osapooltele 22. veebruarini aega omavahelisele kompromissile jõudmiseks.

"Praegu on veel võimalik Võisiku projektiga jätkata. Kohus andis meile ja rahandusministeeriumile kohtuvälise kompromissi leidmiseks aega 22. veebruarini ja ma tõesti väga loodan, et jõuame mõistliku kompromissini. Kui maksed taastatakse, siis jõuame meie omalt poolt kokkulepitud taristu peaaegu õigeks ajaks valmis ja sotsiaalhoolekandeteenuste osutamine on võimalik, nagu algselt planeeritud," lisas Tulik.

8. novembril esitati Lõuna-Eesti Hooldekeskuse juhatuse liikmele Vambola Sipelgale ja veel kahele eraisikule kahtlustus soodustuskelmuses. Kahtlustus puudutab Võisiku projekti ühe riigihanke osas omaosaluse tasumisega seonduvaid tehinguid mahus ligi 100 000 eurot. Vambola Sipelgas astus Lõuna-Eesti Hooldekeskuse juhatuse liikme kohalt tagasi, ettevõtte uueks juhatuse liikmes sai Ülo Tulik. Lõuna-Eesti Hooldekeskuse AS-ile ei ole selle juhtumi raames kahtlustust esitatud.

Sellest lähtuvalt otsustas rahandusministeerium 10. novembril peatada kõik väljamaksed Võisiku projektile.

"Kui projekt ebaõnnestub, siis jäävad ümber asustamata Võisiku praegused 240 hoolealust," rääkis Tulik. "Teiseks, kui maksed ei taastu, siis võime me sattuda makseraskustesse, sest koostööpartneritele ei ole võimalik juba tehtud ja pooleliolevate tööde eest tasuda."

"Hooldekeskuse pankrott toob omakorda kaasa selle, et praegu meie poolt majutatavad 700 patsienti satuvad piltlikult tänavale ja riik peab korraldama nende paigutamise asutusse, kus on tagatud neile vajalikud teenused. Praegu riigil selline võimekus puudub," rääkis Tulik. "Kolmandaks, me oleme praegu tööandja ligi 250 inimesele, kellest saavad hooldekeskuse pankroti korral töötud."

Lõuna-Eesti Hooldekeskuse aktsiaseltsile eraldati Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ligemale 6,5 miljonit eurot, et ehitada Jõgevamaal asuvas Võisiku Kodus elavale 240 psüühilise erivajadusega elanikule uued mugavamad eluasemed mitmes Eesti paigas.