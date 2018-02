Reporteri külaskäigu ajal oli palkmajaehitaja Jüri Metsalul ehk Puuhullul parasjagu käsil laelaudade ettevalmistamine. Need läksid Põlvas asuva vana, viltu vajunud maja taastamiseks.

Palkmajaehitaja Jüri Metsalu ehk Puuhull ütleb, et on konservatiiv ja oma ehitamistel välismaa tappi ei kasuta. On ju eestlased pikalt eesti moodi ehitatud majades elanud ja keegi pole surnuks külmunud.