Elektrilevi võrgus oli 2017. aastal rekordiliselt vähe rikkeid

„Oluline mõjutaja rikete vähenemisel on olnud ilmastikukindla võrgu rajamine. See tähendab paljasjuhtmega õhuliini asendamist maa- ja õhukaabliga, mis on ilmastikumõjude nagu tormi, jäite ja äikse suhtes oluliselt vastupidavamad,“ lisas Tiisvend.

Tänase seisuga on 62% Elektrilevi võrgust ilmastikukindel. Möödunud aastal paigaldas Elektrilevi 1935 kilomeetrit ilmastikukindlat võrku. Aastaks 2025 on Elektrilevi eesmärk 75% Eesti võrgust teha ilmastikukindlaks.

Vähenenud on ka aeg, kui palju pidi keskmine klient aasta jooksul kokku rikete tõttu vooluta olema. Kui veel 2014. aastal oli see näitaja 413 minutit, siis 2016.aastal 163 ja mullu 104,4 minutit.

Elektrilevi jaotus- ja piirkonnaalajaamadest on 58% digitaalselt automatiseeritud. Elektrilevi innovaatilised automaatikalahendused on huvi äratanud ka väljaspool Eestit. Sel aastal projekteerivad Elektrilevi automaatikud kaht alajaama Soomes.

„Kindlasti aga ei tähenda tänane olukord, et võrk on valmis ja võiksime mugavalt tugitooli nõjatuda. On loomulik, et koos areneva võrguga kasvavad ka meie klientide ootused,“ ütles Tiisvend. „Iga elektrivõrgu häirega kaasneb ebamugavus või isegi rahaline kahju, eriti ettevõtete jaoks. Meie töö on viia rikete ja häirete arv miinimumini ning tagada sellega töökindel ja usaldusväärne elektrivõrk“.