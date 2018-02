Töötukassa ja Tõrva Tarbijate Ühistu allkirjastasid koostööleppe

„Tööandja on alati valmis vabad töökohad täitma töötukassa klientidega, andes võimaluse end tõestada nii vähese töökogemusega noortele kui olles paindlik vähenenud töövõimega inimeste töö korraldamisel. Just suur paindlikkus on see, mis Tarbijate Ühistust paljudest teistest tööandjatest eristab. Tööandja kasutab aktiivselt e-töötukassat, pakub võimalusi proovitööks ja tööpraktikaks ning rakendab töötukassa kliente tööle palgatoetusega. Tööandja on osalenud töötukassa korraldatud töömessidel, teabepäevadel ning tutvustanud ettevõtte laienemist ka piirkondlikul infopäeval,“ rääkis Metsavas.