Loomakaitse selts kutsub annetama hüljatud loomadele toitu ja muud vajalikku

Kampaania eesmärk on teha rõõmsaks ka need lemmikud, kellel ei ole oma kodu ega hoolitsevat omanikku, teatas seltsi esindaja reedel BNS-ile. ELS-i annetuskastid asuvad üle Eesti erinevates PetCity kauplustes.

ELS on koostanud nimekirja tarvetest, mida kassidel ja koertel hädasti vaja oleks. Annetuskastidesse oodatakse väga kasside ja koerte kvaliteetset kuivtoitu, konserve, ning maiuseid; piimasegu ja piimapulbrit väikestele loomabeebidele; kassidele liiva ja liivakaste ning pesasid; söögi- ja joogikausse; transportpuure; kaela- ja jalutusrihmu ning trakse. Loomulikult on oodatud ka kõik muud asjad, näiteks mänguasjad.

"Oleme väga tänulikud PetCityle, et nad nii vastutulelikud ja abivalmid on. Nendega on rõõm koostööd teha, sest ka nende jaoks on südamesoov teha loomadele head," sõnas ELS-i pressiesindaja. “Oleme ka saanud juba pilte kauplustest, kus annetuskastid aina täituvad. See teeb südame soojaks, et inimesed annetavad ja hoolivad loomadest nii palju."