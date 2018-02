Valgamaa kirjarahva tööd said ühiste kaante vahele

Teos "Valgamaa lood" on Valga keskraamatukogu kingitus Eesti Vabariigile selle 100. sünnipäeva puhul. Tänu asutuse juhi Endla Schasmini suurele tööle on Valgamaal nüüd raamat, mis annab suurepärase ülevaate, milline on siinne kirjandusmaastik aastal 2018.

"Raamat ja seega ka kirjandusmaastik on kirju nagu lapitekk," iseloomustas tulemit Schasmin ise. Raamatu koostaja ja toimetaja Viio Aitsam on teose jaganud üheksasse ossa. Neist mõnes on tekste vaid paar, teistes kümmekond või enamgi. Kõige enam on lugusid alajaotuses "Meenutades minevikku " -- lausa 17. Mõne autori tekste on seejuures jagunud lausa mitmesse alaossa.