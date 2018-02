Galerii: Valga muuseumis avati moodne piiriteemaline näitus

Uus näitus on avatud kahes ruumis muuseumi esimesel korrusel. Ühes näituseruumis on üleval fotod ja videoinstallatsioon ning seintel väikesed valged sildid, mille eesmärk on panna tööle inimese kujutlusvõime. Teises ruumis on näha omapärast väljapanekut binoklite, tooli ja selle peal ja ümber asuvate valgete esemetega.