Otepää talvepargi omanik soovis erakordselt kehvadele ilmastikutingimustele viidates, et vald nõuaks Linnamäe oru kasutamise eest väiksemat renditasu. Nii vallavalitsus kui volikogu on sellega päri, et tulevikus on renditasu üle kahe ja poole korra väiksem.