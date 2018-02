Eesti riik saab 100aastaseks ja meil kõigil on põhjust üksteist sel puhul õnnitleda. Oleme rõõmsad, et meie väike rahvas suutis raskete aegade kiuste püsima jääda ning oma keelt ja kultuuri hoida. See kõik annab põhjust uhke olla, pidu pidada, suured ja väikesed saalid ilu ja rõõmuga täita.