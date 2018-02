Põlva noormehed võitlevad esikolmikusse pääsu nimel

«Kõige rohkem on hingel kaotus Viljandile. Kuigi mäng kulges paljuski meie eduseisus, siis teisel poolajal ei suutnud me häid 1 : 1 olukordi enda kasuks realiseerida ja nii tuligi lõpuks valus kaotus vastu võtta. Teiseks mänguks Arukülaga meil enam jõudu ei olnud ja jäime seal kindlalt alla. Ka Kehraga ei olnud meil kõige parem esitus,» analüüsis treener Kalmer Musting nädalavahetust.

Võistkond sai kolmele kaotusele lisaks kolm võitu, mis jättis alles lootuse medalile. «Võistkond peab veel rohkem tööd tegema ja peame end paremini ette valmistama. Pluss on see, et teame, millega peab tööd edasi tegema ja Põlva etapini on veel natuke aega ka,» jättis Musting kõik võimalused lahti.